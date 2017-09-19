В Запорожье состоится международный фестиваль «Запорожская книжная толока»

Одно из крупнейших литературно-художественных событий Юго-Востока Украины, организатором которого является «Центр искусств «Арт-Простор», уже в третий раз приглашает ценителей украинского слова и культуры прийти 27-29 октября в Экспоцентр «Козак-Палац».

В течение трех дней в формате «нон-стоп» пройдет книжная ярмарка, будут действовать креативное пространство и платформа для общественного диалога. Среди гостей — десятки известных издателей, менеджеров культуры, литературоведов, писателей со всей страны и из-за рубежа. В частности, Чехии, Польши, Франции. Свое участие уже подтвердили издательства «Люта справа», «Смолоскип», «Vivat», «Комора» «Видавництво Старого Лева» и другие.

Лейтмотив Запорожской книжной толоки-2017 — «между строк». На фестивале будет действовать несколько тематических площадок, будут проходить дискуссии, мастер-классы, выступления музыкальных групп и театральных коллективов, кино-показы, ночные поэтические чтения и тому подобное. Маленьких читателей встретит их любимое «Книголісся», где впервые будут представлен новый украинский герой — Хлопчик Укропчик.

Кроме того, впервые на фестиваль приедет делегация общественных активистов и студенческой молодежи из Мариуполя, чтобы перенять опыт по проведению субботника и организовать ее у себя.

Фестиваль приглашает к себе художников, исследователей, представителей организаций и фондов. Об участии можно узнать, посетив официальный сайт события — http://toloka.net/uchasnykam/terms/, онлайн-регистрация издательств по ссылке: https://goo.gl/6NY12S