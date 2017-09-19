В Запорожье 13 партизан времен II Мировой войны получили денежную помощь

Как сообщает управление соцзащиты населения Запорожского горсовета, в рамках Городской комплексной программы социальной защиты населения Запорожья, которая финансируется за средства бюджета города, управлением проводится выплата одноразовой материальной помощи участникам партизанского движения, которые проявили высокий патриотизм в годы Второй Мировой войны.

На сегодня в нашем городе проживают 13 человек принимавших активное участие в подпольно-партизанском движении, которые получат материальную помощь ко Дню партизанской славы – 22 сентября.