Житель Запорожской области держал дома склад боеприпасов (ФОТО)

В Запорожской области в ходе спецоперации «Оружие и взрывчатка» полицейские изъяли боеприпасы у жителя Приазовского района. Мужчина был ранее судим, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Он хранил 12 патронов, корпус гранаты РГД-5 и запал к ней. У 48-летнего местного жителя изъяли все боеприпасы и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Ведется досудебное расследование.