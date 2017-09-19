Запорожанка в пылу ссоры пырнула ножом подругу

В Мелитополе полицейские задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение живота своей знакомой во время ссоры.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Запорожской области, 15 сентября в 21:45 в полицию Мелитополя поступило сообщение из больницы: с ножевым ранением туловища доставлена 27-летняя горожанка.

Установлено, что ранее судимая за корыстные преступления 40-летняя жительница Мелитополя пришла в гости к своей знакомой. Во время совместного распития спиртных напитков между женщинами возникла ссора. Гостья схватила нож и нанесла удар по туловищу хозяйке дома, после чего скрылась с места преступления.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 УК «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.