Домой Новости Запорожанка в пылу ссоры пырнула ножом подругу

Запорожанка в пылу ссоры пырнула ножом подругу

От
Valeriy
-
259
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

В Мелитополе полицейские задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение живота своей знакомой во время ссоры.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Запорожской области, 15 сентября в 21:45 в полицию Мелитополя поступило сообщение из больницы: с ножевым ранением туловища доставлена 27-летняя горожанка.

Установлено, что ранее судимая за корыстные преступления 40-летняя жительница Мелитополя пришла в гости к своей знакомой. Во время совместного распития спиртных напитков между женщинами возникла ссора. Гостья схватила нож и нанесла удар по туловищу хозяйке дома, после чего скрылась с места преступления.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 УК «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here