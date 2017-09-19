Запорожская малышка из многодетной семьи нуждается в помощи, чтобы услышать колыбельную

«Я всё равно пою ей эту колыбельную. Чтобы она снова услышала меня…»

Маленькому ребенку из многодетной семьи, Есении Георгиевой, которой не исполнилось еще и двух годиков, нужна срочная помощь. После тяжелой болезни девочка потеряла слух. Родные Еси обращаются ко всем с просьбой: помочь малышке снова услышать голос мамы, пишет Импульс.

Руководитель проектов запорожского фонда «Счастливый ребенок» Николай Колодяжный также сообщил о нужде ребёнка и о том, как можно помочь на своей странице в Фейсбуке.

«Ближайшая потребность семьи Георгиевых – это выплатить остаток стоимости слуховых аппаратов для Есении. Из 55 тысяч гривень осталось заплатить еще 30 тысяч. 15 тысяч гривень нужно выплатить уже сейчас, до 25 сентября. Для многодетной семьи, в которой растут еще четыре ребенка, это большая сумма», — пишет Николай.

Есения – самая младшая сестра Алины Георгиевой, участницы обучающей программы нашего фонда. И когда с Есей случилась беда, мы не могли остаться в стороне.

Как и многие детки в ее возрасте, Еся – удивительное маленькое чудо с огромными выразительными глазами.

К сожалению, с первых недель жизни девочке приходится бороться с болезнями. Воспаление лимфоузлов. Антибиотики. Сниженный иммунитет. Новые болезни. Простуды, грипп, бронхит, ларингит. Новые курсы антибиотиков. И хронические проблемы с ушками. Отиты, которые никак не проходили. Все сильнее проявлялось ослабление слуха. Мама пыталась бить тревогу. Но врачи успокаивали – пройдет.

Весной нынешнего года началось очередное обострение. Гнойный отит. Больницы. Уколы. Пробивания для выхода гноя. «Еся постоянно плакала и держалась за ушки», тяжело вспоминает эти моменты Елена Георгиева, мама девочки. Очень скоро мама начала замечать, что дочурка полностью перестала реагировать на звуки. Новое обследование. И печальный диагноз: глухота.

Врачи не могут точно утверждать, что именно стало причиной потери слуха. Мама же почти уверена, что не проведенное вовремя необходимое обследование и соответственно – не назначенное нужное лечение. Однако теперь это и не изменит случившегося. Ребенок больше не слышит. Для мамы и родных Еси это стало тяжелым потрясением.

«Не знаю, откуда она этому научилась. Но теперь, когда к ней подходят другие детки и пытаются с ней заговорить, она закрывает рот ручкой. Как бы показывая, что она не может им ответить» — рассказывает Елена.

«Еся уже начинала говорить первые слова. «Мама». «Ам-ам», когда просила есть. Теперь она молчит и только плачет», говорит о сестре Алина Георгиева. Несколько месяцев назад Алина купила для младшей сестрички игрушечную машинку, которая громко жужжит и играет музыку. «Еся очень любила слушать, как она гудит. А сейчас включает и разводит ручками – показывает, мол, не слышно, поломалась машинка. Хотя машинка гудит…».

Сейчас Есении, которой всего год и девять месяцев, оформляют инвалидность. Впереди девочку ожидает сложная и дорогостоящая кохлеарная имплантация. Если ее не провести, то атрофируются нервные клетки, отвечающие за слух. После операции – длительная реабилитация. Но шанс снова слышать мамин голос тогда у малышки будет.

Ближайшая потребность семьи Георгиевых – это выплатить остаток стоимости слуховых аппаратов для Есении. Из 55 тысяч гривень осталось заплатить еще 30 тысяч. 15 тысяч гривень нужно выплатить уже сейчас, до 25 сентября. Для многодетной семьи, в которой растут еще четыре ребенка, это огромная сумма.

Фонд «Импульс.ЮА» и семья Есении Георгиевой обращаются к вам с просьбой помочь собрать эту средства. Сделайте, пожалуйста, посильное для вас перечисление на счет фонда с пометкой «На лечение Есении Георгиевой».

счет № 26001055751867

в ЗРУ КБ ПРИВАТБАНК, м. Запоріжжя

МФО 313399

Благодійна організація «Благодійний фонд «Імпульс.ЮА»

код ЄДРПОУ 41309445

с указанием назначения платежа «На лечение Есении Георгиевой»

При желании, после перечисления напишите письмо на электронную почту impulsuaorg@gmail.com, в котором укажите дату и сумму платежа, и имя, под которым указать Вас в отчете. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя было указано, мы можем указать Вас как анонимного жертвователя.

Для быстрого перечисления Вы можете воспользоваться нашей страницей на сервисе платежей LiqPay https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/impulsua

Отчеты о поступлении и использовании благотворительных пожертвований будут опубликованы на сайте http://impulsua.org/

Телефон руководителя фонда, Николая Колодяжного – 067 614 10 53.

Контактный телефон Елены Георгиевой, мамы Есении – 066 917 34 69

Спасибо!