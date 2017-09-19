Запорожская полиция задержала преступника, год прятавшегося от возмездия

Сотрудники Мелитопольского отдела полиции задержали горожанина, у которого при осмотре изъяли нож и наркотики средство. Оказалось, что задержанный почти год скрывается от суда за кражи.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, 29-летний житель Мелитополя длительное время уклонялся от правосудия, где рассматривался обвинительный акт за совершение краж. В связи с чем, в ноябре 2016 Мелитопольским городским судом он был объявлен в розыск.

Полицейские, при задержании при поверхностном осмотре, обнаружили и изъяли у мужчины нож кустарного производства и наркотическое средство ( «каннабис»). В действиях правонарушителя усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мелитопольским городским судом ему избрана мера пресечения — домашний арест.