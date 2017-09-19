Запорожцев научат самому страстному танцу

Запорожцев приглашают на открытый урок аргентинского танго. Праздник танго планируют на 7 октября, с 15 до 17.30-ти в Бизнес-плазе (по проспекту Соборному, 159).

Как сообщают руководители, на своей странице в Фейсбуке, урок пройдёт бесплатно.

«Если вы давно хотели научиться танцевать, если вы хотите разнообразить свой досуг и познакомиться с новыми людьми или у вас есть свободное время 07.10.17 с 15-00 до 17-30, приходите к нам. Вы сможете принять участие в открытом уроке Аргентинского танго и приобрести абонемент на 8 занятий по рекордно низкой цене. Регистрация на открытый урок по телефонам: (095)5963266, (068)4553412 Татьяна или в личном сообщении. Участие в открытом уроке бесплатно!», — пишут организаторы.