Запорожцев предупреждают об урагане, забирающем жизни

17 сентября в Румынии прошел мощный ураган, который забрал жизни восьми человек. Также около 70 госпитализированы. На данный момент ураган движется в Украину.

Как стало известно сайту новостей Запорожья «Время Z», в Румынии на выходных скорость ветра местами достигала 100 км/ч. В результате непогоды есть жертвы, крыши домов сорваны, повреждены линии электропередач и каналы водоснабжения.

Экстренные службы страны призывают жителей не выходить на улицу. Ураган движется в сторону Украины, — пишут Вести.