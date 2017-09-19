Запорожцев приглашают на полезный форум «Місто дитинства» (ВИДЕО)

Запорожских родителей и детей приглашают на первый большой форум в нашем городе «Місто дитинства». Как рассказали организаторы, это форум для беременных, родителей и детей, который пройдет 23 сентября в админитративном здании стадиона Славутич-Арена (ул. Лобановского, 21) с 10:00 до 19:00.

«Совершенно бесплатно для вас лучшие специалисты в области рождения, здоровья, воспитания и развития детей проведут лекции, семинары, мастер-классы и уютные беседы в формате вопрос-ответ. Также для неравнодушных к жизни города родителей и журналистов у нас пройдут Круглые столы «Украина выбирает спорт» и «Государственное и альтернативное образование» с участием представителей власти, бизнеса, федераций спорта и инновационных школ», — рассказали «Верже» устроители полезного праздника.

#ОрганізаторМістоДитинства2017Татьяна Труба (Tatyana Truba)Приглашаю на первый образовательный проект 👩‍🏫 для 🤰 беременных, 👩родителей 👴 и детей 👧🧒 — форум "Місто дитинства" 23.09.2017.На форуме взрослые 🤱🧓 смогут послушать лекции, поучаствовать в круглом столе, семинарах и мастер-классах о рождении, здоровье, воспитании и развитии детей. Педагоги, педиатры, психологи, тренеры расскажут вам все о детях от рождения до 17 лет. В это время ваши дети будут развлекаться 💃🤸‍♀️ с аниматорами, делать поделки, рисовать и участвовать в интерактивах. Для подростков мы организовали бьютизону 💅 (плетение косичек, м-к по макияжу, силист) и ✍️ тренинг по выбору профессии и достижению успеха! Также в рамках форума ведущие спортивные школы и клубы города проведут бесплатные 🤼‍♂️🤸‍♀️⛹️‍♂️блиц-тренировки, чтобы дети смогли лучше понять, что им нравится. 👩‍🍳 Перекусить можно будет в фуд-зоне.Подробнее на https://www.facebook.com/mistoditeyПрограмма и подробности www.forum-2017.ya-mama.com.ua Приходите, будет интересно! Опубліковано «Місто дитинства» — простір для щастя 10 вересня 2017 р.

На форуме вы сможете бесплатно посетить лекции и семинары для беременных и родителей в большом и малом лекционных залах (по 45 минут каждая тема, вместимость зала 200 человек);

— Мастер-классы и беседы в вип-комнате для беременных, родителей и подростков (1-3 часа, 20-25 человек)

— Круглые столы по темам «Спорт» и «Образование» (с 13:00 до 14:30 в большом и малом зале)

— Развлечения, мастер-классы, интерактивы, бьюти- и фотозона для детей 1-12 лет и подростков (фойе, с 10:00 до 19:00, много человек, бесплатно или по себестоимости материалов))

— Еда, напитки, сладости в фуд-зоне (манящий аромат еды в обеденное время особенно чувствуется! берите с собой деньги на вкусности)

— Фото и видеосъемка всего происходящего на мероприятии!

Подробнее о спикерах и расписание смотрите на сайте www.forum-2017.ya-mama.com .ua

Регистрация на форум ОБЯЗАТЕЛЬНА: https://goo.gl/YZFV4u