Из-за жительницы Запорожья вспыхнула кровавая поножовщина

Драка между близкими родственниками за оскорбление женщины, переросла в поножовщину.

Вчера, 18 сентября, около 23 часов патрульные прибыли по вызову на драку. На месте происшествия экипаж патрульной полиции обнаружил 40-летнего мужчину с многочисленными колото-резаными повреждениями. Пострадавший пояснил, что его родственник ударил его гражданскую жену и он вступился за нее.

На место происшествия вызвали скорую, мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом колотая резаная рана от ножа в области предплечья и подбородок.

На место вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции. Утром родственники урегулировали конфликт, где каждый участник уже не имел претензий друг к другу.