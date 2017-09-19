Неужто трёхлетняя кабала МВФ закончилась?

17 сентября состоялось официальное открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях. Эти строки пишутся вечером 18-го, но ни одного сообщения о, предполагаем, грандиозном зрелище — покруче церемоний открытия иных Олимпиад, – не поступало. И если полный информационный бойкот российскими СМИ понятен — разве кто-то и что то может затмить светлый лик Путина и его Сочи-2014, то позиция т.н. украинских СМИ необъяснима..

Хотя почему же? Об этом уже как-то приходилось писать! Ведь если у нас все усилия власти брошены на зачистку экономики, промышленности, науки и медицины, то в Туркмении происходит абсолютно обратный процесс. Поэтому, если на фоне ашхабадского великолепия меркнет «сам Путин», то г-н Порошенко вообще не смотрится никак…

Тем временем, новая порция тревожных новостей пришла из Нью-Йорка. «Никки Хейли, постпред США при ООН: «Мы по большому счёту исчерпали все доступные средства в Совете безопасности ООН на данный момент. Теперь я была бы только рада передать вопрос в руки (главе Пентагона) генералу Мэттису, потому что у него есть множество вариантов военного ответа… Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если США придётся защищать себя или своих союзников, то Северная Корея будет уничтожена».

Сразу бы хотелось напомнить политический анекдот. Нарком боеприпасов периода войны и руководитель первого советского атомного проекта (будущего Министерства среднего машиностроения) докладывает Сталину об удачных испытаниях бомбы. «Знаешь, что сегодня случилось, Ванников?» — спрашивает его Сталин. «Благодаря вашему уму и заботе»… «То что я умный, я знаю, но сегодня, Ванников, случилось то, что войны больше никогда не будет»…

С тех пор всем известно: ядерное оружие — оружие сдерживания. А американские эксперты ещё в 1960-е годы просчитали: если ни одна советская атомная/ядерная ракета не взлетит, а все американские точно лягут в цель (СССР), то граждане последнего умрут сразу, а американцам придётся умирать целый год…

Вот всё, что должен бы знать президент Трамп, его дипломаты и военные. Что любой ядерный инцидент на территории КНДР — это хана обоим Кореям, хана 24-миллионному Шанхаю и всей приморской промышленной зоне Китая (минимум 150 млн.), хана 500-тысячному Владивостоку, хана Жёлтому и Японскому морям.

А теперь «вернёмся к нашим баранам». В Украину вдруг приехал первый зам. директора-распорядителя МВФ Девид Липтон. Если учесть, что приезд каких-то клерков от Международного валютного фонда в Киев анонсируется за месяцы, то внезапный визит, считай, первого лица МВФ значит многое. Т.е. не к Липтону едут что-то клянчить, а он срочно приехал что-то утрясать, давить, угрожать и т.д.. Притом не просто приехал-уехал, а задержался на два дня.

Заметим, что «помощь» МВФ Украине, особенно в период войны с Путиным — хорошо описывается УК любой страны. Где за «использование беспомощного состояния потерпевшей» дают приличные сроки. Так вот, впервые с 2014 года — когда три года подряд премьер Яценюк или премьер Гройсман всегда говорили коронную фразу: «Бюджет 2015 (2016, 2017-го) года согласован с МВФ», в этот раз никто подобного не сказал.

А ведь три года кряду депутатам предлагался бюджет уничтожения экономики, бюджет геноцида украинцев, бюджет зачистки науки, медицины и образования!

Ещё и ещё раз отошлём читателя к видео немецкого писателя Эрнста Вольфа на Youtube «МВФ и «Тройка» — это и есть настоящие террористы!» Автор книги о МВФ Вольф за пять минут чётко и ясно раскрывает всю суть откровенно банкстерской организации под названием МВФ. Которая наиболее успешно работает с КОРРУМПИРОВАННЫМИ чиновниками той или иной страны-жертвы.

Впрочем, зачем приезжал Липтон? «Ключові питання — пенсійна реформа, кроки щодо прискорення приватизації, конкретні результати в боротьбі з корупцією. Лише після виконання цього «домашнього завдання» уряд зможе розраховувати на наступний транш Фонду». (ЭП, 15.09.2017 г.). Ну вы поняли — пенсия с 65-ти, а если нет страхового стажа, то вообще дуля с маком, а не пенсия. Все привлекательные госактивы нужно спустить за бесценок. Это все назовут реформами и дадут миллиард. Какими-то бумажками, но не долларами…

Да, а вы заметили слово «коррупция»? Поэтому ещё раз вернёмся к бюджетам 2015, 2016 и 2017 годов. Представим себе, что депутаты, проголосовавшие (обычно под утро накануне Нового года) указанные бюджеты разрухи и геноцида, люто ненавидят Украину, презирают украинцев и собираются на ПМЖ во Францию. Но они же не самоубийцы и понимают, что зачистив украинскую государственность, сами окажутся никем. Т.е. на положении русских князьёв и графьёв, подрабатывающих таксистами в Париже после 1917-го.

Поэтому только коррупция в форме прямых пакетов с долларами или взятки в виде распила бюджета «на округа» вынуждают наших «слуг народа» нажимать кнопку «за». И обрекать страну и её народ на гибель…

Но вот Липтон потоптался в кабинетах Президента и премьера, и уехал несолоно хлебавши. Не пообещав даже традиционного миллиарда в год и заявив на прощание: «У Украины есть риски отката назад». Это что — она ещё не потеряла шанса подняться?

Да, тем нашим критикам, которые недовольны подходом автора к нашему «важному союзнику», очень рекомендуем почитать две статьи Марка Солонина: «Как Советский Союз победил в войне» и «Кто победил Гитлера». И вы узнаете, что такое американская помощь в ситуации, когда Рузвельт и Черчилль реально понимали угрозу победы Германии и Японии над СССР. Сегодня же МВФ, по всем признакам — это откровенный подельник путинской России, постоянно координирующий и синхронизирующий с «кремлёвским властелином» процесс распятия Украины.

Не верите? «Совет директоров МВФ 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине на $3 млрд, предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича» (УНИАН, 17.12.2015 г.). Т.е. за деньги, полученные Януковичем на убийство Майдана, мы ещё и рассчитаемся. Но Путин, заметьте, нам ничего не должен! Ни за Крым, ни за Донбасс…

Поэтому нужно теперь ждать, что будет делать наше правительство не только в плане укрепления «органов» и себя любимых но и по возрождению экономики. А ещё встречные шаги МВФ. А это страшная сила, не менее страшная, чем путинские ФСБ в Киеве и «Грады» на Донбассе..

Леонид Романовичев