Сотрудники запорожской колонии «зарабатывают» взятками

В Запорожской области разоблачили очередного взяточника в рядах правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Заместителю начальника одной из исправительных колоний региона по ч. 3 ст. 368 УК Украины 15 сентября сообщили о подозрении. В ходе расследования установлено, что милиционер требовал от двух осужденных взятку. Деньги, а именно 9 тыс. грн, он просил перечислить на банковскую карточку третьего лица за содействие в своевременной подготовке документов для их условно-досрочного освобождения.

Проверяется причастность работника исправительной колонии к совершению других аналогичных преступлений. В суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражу и отстранения от должности.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.