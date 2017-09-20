Браконьер незаконно выловил из Азовского моря свыше сотни калканов (ФОТО)

Сотрудники сектора водной полиции во время патрулирования акватории Азовского залива в районе Дмитровского сельсовета Бердянского района обнаружили браконьера, который занимался незаконным выловом рыбы .

По информации пресс-службы ГУНП в Запорожской области, на расстоянии около 1 км от берега полицейские остановили лодку, в которой обнаружили сетки и рыбу — азовский калкан.

Во время проверки 42-летний рыбак предоставил документы, но только на промысел бычка. Плавсредство, сетки и рыбу в количестве 104 штуки изъяли. По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного действиями браконьера, составляет около 156 000 гривен.

Открыто уголовное производство по признакам статьи 249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».