В Запорожской области водитель скрылся, сбив велосипедиста

18 сентября в 7:30 в Мелитополе на улице Гетмана Сагайдачнго произошло дорожно-транспортное происшествие. В Мелитопольский отдел полиции с заявлением обратился местный житель 1972 года рождения, который сообщил, что во время движения на велосипеде его сбил водитель автомобиля ВАЗ-2121 и скрылся с места происшествия.

На место ДТП была вызвана «скорая», медицинская помощь велосипедисту не понадобилась. Сотрудниками полиции установлено место нахождения транспортного средства и личность водителя — местного жителя 1984 года рождения.

В отношении водителя автомобиля составлены административные протоколы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) КоАП, сообщает Мелитопольский отдел полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что родственники потерпевшего разыскивали водителя ВАЗа, передает РИА Мелитополь.