В Запорожской области ищут малолетних мальчиков, сбежавших из приюта (ФОТО)

Двое детей сбежали из мелитопольского приюта. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Мелитопольским отдел ГУНП разыскивает пропавших без вести детей:

Пригода Дмитрий Александрович, 2005 года рождения.

Приметы: рост около 155 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные, глаза темные. Был одет в костюм темного цвета, рубашку длинную светлого цвета, кроссовки черного цвета. При себе ребенок должен школьный рюкзак.

Демиденко Артем Яковлевич, 2006 года рождения.

Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, глаза темные. Был одет в костюм темного цвета, рубашку длинную светлого цвета, кроссовки черного цвета. При себе ребенок должен школьный рюкзак.

Дети 19 сентября самовольно оставили коммунальное учреждение «Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей» и до настоящего времени не вернулись.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просим обращаться по телефонам: +380 97 245 68 91, +380 67 618 48 97 или «102».