В Запорожской области ищут пропавшего гражданина Грузии (ФОТО)

В Запорожской области разыскивается гражданин Грузии Шавадзе Анзор 1951 года, который пропал без вести 28 августа в городе Бердянск.

Приметы: на вид 66 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза темные, волосы седые, имеет лобное облысение.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят сообщить в Бердянский отдел полиции или позвонить по телефонам: «102», 050-24-24-744, 050-99-78-092, 067-29-41-223, 050-85-20-525, 097-44-15-009 или 095-92-83-817.