В Запорожье сгорел автомобиль (ФОТО)

Сегодня, 20 сентября в 3:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что по адресу по ул. Курчатова в Энергодаре горит автомобиль «FORD MONDEO».

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит моторный отсек автомобиля. Площадь пожара составила 2 кв.м. В 3:59 спасатели локализовали возгорание, а в 04:15 — полностью ликвидирован, передает пресс-служба ГСЧС региона.

Причина пожара и его ущерб устанавливаются. Вследствие событий никто не пострадал. По факту происшествия соответствующими органами ведется следствие.