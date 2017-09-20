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В Запорожье сгорел автомобиль (ФОТО)

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user444
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Сегодня, 20 сентября в 3:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что по адресу по ул. Курчатова в Энергодаре горит автомобиль «FORD MONDEO».

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит моторный отсек автомобиля. Площадь пожара составила 2 кв.м. В 3:59 спасатели локализовали возгорание, а в 04:15 — полностью ликвидирован, передает пресс-служба ГСЧС региона.

Причина пожара и его ущерб устанавливаются. Вследствие событий никто не пострадал. По факту происшествия соответствующими органами ведется следствие.

 

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