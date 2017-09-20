В Запорожье из церкви едва не похитили мощи святой великомученицы Параскевы Иконийской

Сегодня, около 1;40 часов, ночи патрульные получили вызов — двое залезли в церковь на проспект Моторостроителей.

На место направили два экипажа патрульных. На одном из окон патрульные заметили поврежденную решетку, а внутри горел свет.

Сторож помог патрульным попасть во внутрь церкви, где они обнаружили двух мужчин 1996 и 1993 года рождения. Во время поверхностной проверки у одного из задержанных обнаружили деньги в размере 500 гривен, которые принадлежали охраннику. Они их украли из пиджака, который висел на стуле.

Инспекторы также обнаружили, что был поврежден ящик с мощами святой великомученицы Параскевы Иконийской, которые 19 сентября привезли в Запорожье. При осмотре помещения церкви у входа патрульные обнаружили мощи, которые злоумышленник выбросил у входа храма, когда заметил патрульных.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, на место вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Все доказательства изъяли в присутствии свидетелей