В Запорожье можно будет загримироваться в кого душа пожелает

По информации департамента культуры и туризма Запорожского городского совета, 21 сентября с 16.30 до 19.00 на площади Маяковского состоится церемония торжественного открытия VI Открытого театрального фестиваля «Золотая Хортица — 2017».

Как сообщила пресс-служба мэрии Запорожья, в программе мероприятия:

16-30-17.00 – работа театральных локаций: «Бутафорский цех»; «Грим-мастерская»; «Художественный цех»; «Театральная библиотека»; «Оркестровая яма»; «Фотозона»; «Театральный буфет».

17.00-17.10 – торжественная церемония открытия Фестиваля.

17.10-18.00 – работа «Зрительного зала» (номера-иллюстрации актерской профессии в исполнении учащихся театральных отделений школ эстетического воспитания Запорожья: «Сценический бой»; «Парад-Алле» и др.).

18.00 – уличный спектакль «Цветной сон. Птица» (реж. Романов А.В.) – совместная работа Запорожских муниципальных театров (театра-лаборатории «Ви» и театра танца).

Зрителям будет предоставлена возможность окунуться в театральный мир, познакомиться с техникой изготовления бутафорских материалов, сфотографироваться с театральными героями и даже загримироваться в «Грим-мастерской».