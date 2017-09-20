В Запорожье объявили о высокой пожарной опасности

С 20 по 22 сентября в Запорожье и области сохраняется чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Сегодня в области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33. В городе Запорожье — переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 градусов тепла.
Завтра, 21 сентября, будет преобладать переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33 выше нуля.
22 сенября — переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью составит 15-20, днем 24-29 тепла.