В Запорожье при загадочных обстоятельствах умерли два студента из Индии

Вчера, 19 сентября, на Центральном пляже студенты Запорожского медицинского университета из Индии отдыхали в компании друзей. Двое молодых людей отправились купаться, вскоре их друзья заметили, что парни находятся в воде без сознания.

Прибывшие медики начали их реанимировать. Вскоре удалось восстановить сердечную деятельность парней и пострадавших доставили в 5-ю больницу.

Однако в стенах медучреждения студенты скончались спустя несколько часов. Причину смерти установит вскрытие и следствие. Медики пока не берутся говорить об этих причинах.