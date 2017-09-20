В отношении экс-мэра Запорожья возбудили уголовное дело

Прокуратура подозревает бывшего городского голову Запорожья Александра Сина в незаконном отчуждении земли, расположенной в заповедной зоне.

Как сообщил во время пресс-конференции в Запорожье генпрокурор Юрий Луценко, Александр Син преступно бездействовал и не пресек принятие решения горсовета по незаконному отчуждению 2,5 гектаров земли на Великом Лугу. Позже эти земли раздали нужным людям.

Александра Сина обвиняют в ч.2 ст. 364 УК «Злоупотребление властью, повлекшие тяжкие последствия». Ему грозит до 6 лет тюрьмы. Кстати, акт о подозрении в злоупотреблении властью было вручено родственникам Александра Сина, поскольку его местожительство точно неизвестно.

Как уже сообщал «Верже», 11 ноября прошлого года Орджоникидзевский районный суд Запорожья огласил приговор бывшему городскому голове Александру Сину по так называемому «делу врачей».

Экс-мэра Запорожья обвиняли в том, что он нарушил трудовое законодательство при подписании контракта с руководителями запорожских больниц: контракт заключался на 3 месяца вместо трёх лет. Таким образом, по мнению обвинителей, Александр Син мог манипулировать главврачами и не продлевать контракты тем, кто окажется «неугодным».

Вердикт суда: лишение права занимать должности, связанные с местным самоуправлением, сроком на 2 года.