Для жителей Запорожья споет ONUKA

7 октября в Запорожье, на Набережной магистрали, состоится традиционная Покровская ярмарка, на которую приедут товаропроизводители со всей Запорожской области, а также из других регионов Украины. Торжественное открытие ярмарки запланировано на 9:00.

В этот же день на каскаде фонтанов «Радуга» пройдёт праздничная программа с участием творческих коллективов города, состоится торжественное открытие празднования Дня города.

Городской голова Владимир Буряк в ходе совещания по подготовке ко Дню города отметил, что на 14 октября запланировано проведение общегородского концерта в парке Трудовой Славы. Здесь выступят ведущие запорожские исполнители, а также хедлайнер праздничной программы – ONUKA.