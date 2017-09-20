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Житель Запорожья за час ограбил двух людей (ФОТО)

От
Valeriy
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Запорожские полицейские задержали преступника который в течение часа совершил два грабежа

Вчера, 20 сентября, в 21:55 часов экипаж получил вызов на планшет о том, что по улице Столярной неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю девушка.
Пострадавшая объяснила, что примерно в 21:20 идя домой в наушниках слушала музыку с телефона. После чего к ней подошел неизвестный и выхватил гаджет и побежал в неизвестном направлении. Потерпевшая дала приметы нападавшего полицейским.

Примерно через час на линию 102 поступил еще один вызов о грабеже телефона по улице Тополина, в этом случае пострадавшим был 66-летний пенсионер, который объяснил, что неизвестный мужчина избил и отобрал мобильный телефон.

Приметы которые получили полицейские от пострадавших в обоих правонарушениях, походили и совпадали по описанию.
Отрабатывая прилегающую территорию и ориентирования, которое оказали пострадавшие, по улице Святоволодимиривський экипаж патрульной полиции обнаружил мужчину похожего по приметам.

При поверхностной проверке у подозреваемого в барсетке обнаружили телефоны, которые принадлежали заявителям. Владельцы узнали налетчика при опознание, который отобрал телефоны.

 

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