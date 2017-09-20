Запорожец «облапошил» своего работодателя (ФОТО)

В понедельник, 18 сентября, вечером на улице Школьной произошла кража. Работник украл у своего начальника электроинструменты, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

Заявитель сообщил, что пропали инструменты стоимостью около восьми тысяч гривен. Также он рассказал, что его сотрудник может направляться на железнодорожный вокзал, но по дороге может зайти в игровой зал, где он ждет свою электричку.

Патрульные из камер наблюдения клуба узнали, что подозреваемый действительно был в зале, но покинул помещение час назад. При этом, он успел рассказать администратору, в какой город направляется.

Мужчину задержали на вокзале с украденными вещами. Он рассказал, что болгарку и перфоратор украл для собственной наживы.