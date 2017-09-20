Запорожская больница за казенный счет обогревала частников-арендаторов

Специалисты управления Восточного офиса Держаудитслужбы (бывшее КРУ) в Запорожской области провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности коммунального учреждения «Ореховская центральная районная больница», в ходе которой выявлены нарушения, которые привели к потерям на сумму более 263 тыс. Гривен.

По информации пресс-службы Держаудитслужбы в Запорожской области, в течение последних трех лет медицинское учреждение выплатил более 98 000 гривен за теплоснабжение других юридических лиц, которые арендовали помещения, нанеся ущерб бюджету.

Кроме того, расходы на оплату труда отоларинголога, дерматовенеролога, психиатра, хирурга, офтальмолога, непосредственно связанные с оказанием платных услуг, проводились исключительно за счет ассигнований общего фонда сметы, в то время, когда сумма 44,5 тыс. гривен — это расходы спецфонда. При этом, корректировки, предусмотренное законодательством, больница не проводила.

Как установили ревизоры, отдельным работникам больницы в течение 2015 начислено и уплачено материальную помощь на оздоровление в сумме, превышающей один должностной оклад в год. Выявлены и другие нарушения по оплате труда. Это привело к лишним выплат в сумме почти 49 тыс. гривен и соответственно лишнего перечисления единого социального взноса на сумму 15,2 тыс. Гривен.

За допущенные нарушения в отношении работников больницы составлено 2 протокола об административном правонарушении. Главному врачу медицинского учреждения направлено требование об устранении выявленных нарушений.