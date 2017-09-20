Запорожские маршрутчики бросили подростка из многодетной семьи поздно вечером на улице

Как сообщает в соцсети житель Запорожья Максим Сидоренко, его 16-летний сын не смог воспользоваться маршрутным такси как представитель льготной категории.

Парню нужно было уехать с проспекта Металлургов в позднее время на 21-й маршрутке . Три водителя не пустили подростка в салон и отказали ему в проезде как члену многодетной семьи.

Отец парня отправился искать этих водителей.

Они ему рассказали, что им нужны документы, на которых указано, сколько компенсировано предприятию за перевозку льготников. Якобы водителям компенсация не предусмотрена, и на предприятии свои правила.

Максим Сидоренко утвердительно подытоживает, что найдет все необходимые бумаги и привезёт их перевозчику и другим маршрутчикам.