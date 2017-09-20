Запорожцев на улице «раздевал» наглый налетчик (ФОТО)

В Запорожье полицейские задержали преступника, который в течение часа совершил два грабежа.

Вчера в 21:55 часов экипаж получил вызов на планшет о том, что по улице Столярная неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, жертва объяснила, что примерно в 21:20 идя домой в наушниках слушала музыку с телефона. В это время к ней подошел неизвестный и выхватил гаджет и побежал в неизвестном направлении. Потерпевшая дала приметы нападавшего полицейским.

Примерно через час на линию 102 поступил еще один вызов о грабеже телефона по улице Тополиной, в этом случае пострадавшим был человек 1951 года, который объяснил, что неизвестный мужчина избил и отобрал мобильный телефон. Приметы которые получили полицейские от пострадавших в обоих правонарушениях, походили и совпадали по описанию.

Позже патрульные нашли мужчину похожего по приметам. При поверхностной проверке у подозреваемого в барсетке обнаружили телефоны, которые принадлежали заявителям. Владельцы узнали нападающего, который отобрал телефоны.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Коммунаровского отделения полиции.