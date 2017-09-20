Карантин: первоклассницу в Запорожской области искусала бешеная собака (ВИДЕО)

В Бердянске наложили карантин по бешенству на территории части микрорайона Нагорная часть города. А именно в течение двух месяцев будет действовать карантин на прилегающей территории к школе №11 в границах ул. Европейской, четная сторона №54-70, Южный проспект, четная сторона №2-8, бульвара Шевченко. Это связано со случаем предварительного выявления бешенства у собаки, которую подкармливали жители одной из многоэтажек на бульваре Шевченко.

Заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы в Бердянске Татьяна Бонжукова сообщила, что 12 сентября в районе бульвара Шевченко была укушена собакой семилетняя девочка. Ребенку провели необходимую вакцинацию, а животное взяли под наблюдение. 15 сентября животное умерло, для проведения анализа биологический материал был направлен в Запорожье. Сегодня, 18 сентября, пришли результаты анализов, предварительный диагноз – бешенство. Сегодня же ребенка перевели в Запорожскую детскую клиническую больницу для наблюдения областными специалистами.



Комиссия утвердила мероприятия по ликвидации очага бешенства – провести принудительную вакцинацию всех домашних собак и кошек. Владельцев, которые отказываются от вакцинации, привлекать к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством, строго запретить проведение выставок собак на этой территории, организовать отлов бездомных животных с этой территории.

Как сообщили в пресс-службе Бердянского горсовета, с 19 сентября на бульваре Шевченко будет работать пункт вакцинации. Ветеринары в спецодежде будут работать с 9:00 до 13:00. Вакцина для животных бесплатная. За дополнительной информацией можно обращаться по тел. 2-13-29, 2-24-40 (в рабочее время) или 101.