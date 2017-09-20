Крупный бизнес Запорожья заплатил более 7 миллиардов гривен налогов

Запорожский крупный бизнес с начала года перечислил в Государственный бюджет более 5,8 миллиарда гривен (почти 1,4 миллиарда — в августе текущего года).

Как рассказал начальник Запорожского управления офиса крупных плательщиков ГФС Роман Афонов, более 2 миллиардов гривен было уплачено налога на добавленную стоимость, 1,1 миллиарда – акцизного налога и 1,7 миллиарда гривен налога на прибыль предприятий.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоит отметить уверенный рост уплаты НДС и акцизного сбора. Всего же с начала года бюджеты всех уровней от запорожского крупного бизнеса получили почти 7,2 миллиарда гривен (1,6 миллиарда было уплачено в августе текущего года).