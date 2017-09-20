На запорожском блокпосту поймали опасного преступника (ФОТО)

На блокпосту в Новониколаевском районе задержали мужчину, который находился в государственном розыске полицией Харьковской области за совершение особо тяжкого преступления.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 17 сентября полицейские батальона патрульной службы полиции особого назначения «Скиф» ГУНП в Запорожской области на блокпосту у пгт Новониколаевка остановили мужчину, который двигался в Донецком направлении.

Выяснилось, что мужчина 1978 года рождения находится в розыске полицией Харьковской области за совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного ст.115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Правоохранители задержали мужчину. В настоящее время его передали полицейским ГУНП в Харьковской области.