Паломники-хасиды заставили запорожскую авиакомпанию поменять терминал

Авиакомпания «Мотор Сич» объявила о временном изменении с 23 по 26 сентября включительно терминала в аэропорту Жуляны, в котором будут обслуживаться ее рейсы, с D на А, сообщает avianews.com.

Так, в этот период терминал D, который обычно обслуживает на прилет и вылет внутренние рейсы, будет обслуживать чартерные рейсы с паломниками-хасидами, следующими в Умань.

Как уточнили в авиакомпании, пассажиры, вылетающие внутренними рейсами, будут проходить процедуры на вылет в Жулянах в международном терминале А. По прилету же в Жуляны багаж путешественникам будет выдаваться у самолета, после чего их на автобусах будут доставлять к воротам, расположенным рядом с терминалом А.

На данный момент авиакомпания «Мотор Сич» выполняет из Жулян только внутренние рейсы – в Запорожье, Львов и Одессу.