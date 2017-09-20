Полсотни мафиози из «Сакра корона унита» арестованы в Италии

Правоохранители задержали 50 членов итальянской мафии «Сакра корона унита» («Объединенная священная корона»)в ходе операции на юге страны.

Операция проводилась в провинциях Бриндизи, Лечче и Таранто в юго-восточной области Апулия, уточняет РИА Новости. Все арестованные мафиози обвиняются в убийствах, хранении и торговле оружия и наркотиков, а также в участии в организованном преступном сообществе.

Помимо прочих преступлений, злоумышленники убили сына бывшего члена мафии, который согласился сотрудничать со стражами порядка.

Мафиозная организация «Сакра корона унита» в Апулии является одной из четырех самых влиятельных преступных организаций в Италии. Помимо «короны» в стране действуют «Коза ностра» (Сицилия), «Ндрангета» (область Калабрия) и «Каморра» (Неаполь).