Прокурор Запорожской области отчитался перед депутатами о борьбе с коррупцией

Как заявил в своем докладе во время вчерашней сессии Запорожского облсовета прокурор региона Валерий Романов, коррупция является одной из самых острых социальных проблем и поэтому принципиальная, последовательная и эффективная борьба с ней остается одним из главных и первоочередных задач правоохранительных органов, в том числе органов прокуратуры.

По словам областного прокурора, сейчас под процессуальным руководством прокуратуры органами полиции расследуются 9 уголовных производств в сфере коррупции в отношении 11 подозреваемых.

«На сегодня процессуальными руководителями органов прокуратуры области в суд уже направлено 36 обвинительных актов в производствах следственных полиции о коррупционных уголовных правонарушениях (в три раза больше, чем в прошлом), по которым к ответственности привлечено 40 человек.

Следователями прокуратуры разоблачили 22 факта совершения преступлений в сфере коррупции, по результатам расследования которых в суд направлено 22 обвинительных актах (в четыре раза больше, чем в прошлом) в отношении 30 лиц», — сообщил Валерий Романов.

В общем всеми поднадзорными органами следствия области за 8 месяцев в сфере противодействия коррупции направлено в суд 64 обвинительных акты по 78 человек.

По его словам, приговорами в производствах этой категории осуждено к лишению свободы всего 3 человека.

С целью противодействия коррупции используются и административно-правовые меры воздействия. Так, в этом году по согласованию с прокуратурой области уполномоченными органами Национальной полиции составлен вдвое больше протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией (158 против 68 за аналогичный период прошлого года).

«Почти на треть увеличилось количество лиц, привлеченных судами к административной ответственности (59 против 37), среди которых: 2 работника органов местного самоуправления ИV категории, 46 депутатов местных советов, 1 государственный служащий, 1 работник налоговой милиции и другие», — сообщил прокурор.

По словам Романова, правонарушения, связанные с коррупцией, оказывались в таких приоритетных сферах как земельные отношения (20), почти в шесть раз увеличилось количество раскрытых правонарушителей в агропромышленном комплексе (11 и это самый высокий показатель среди регионов), четыре — в сфере транспорта (4, в прошлом году — ни одного и это также один из лучших показателей в государстве) и вдвое в сфере здравоохранения (2, в прошлом — ни одного).