Ветераны АТО проходят спецлечение в больнице №3 Запорожья

Городские власти продолжают начатую совместно с участниками АТО и медиками комплексную программу, направленную на реабилитацию защитников Украины.

По информации пресс-службы мэрии Запорожья, с прошлого года на базе физиотерапевтического отделения больница №3 Запорожья работает Центр амбулаторной физической реабилитации участников АТО, боевых действий и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Там установлены магнитотерапия, пресотерапия, кабинет для реабилитации и лечения заболеваний опорно-двигательной системы. Теперь участники АТО имеют возможность поправить свое здоровье в специально созданной спелеокамере и в обновленном ингалятории.

«Основное – это стрессовый фактор, практически у всех контузии, черепно-мозговые травмы, страшные головные боли, пациенты плохо спят. В сочетании с медикаментозной терапией и другими физиотерапевтическими методами спелеокамера и процедуры в ингалятории помогут справиться с проблемой», — рассказала заведующая физиотерапевтическим отделением КУ «Городская клиническая больница №3» Татьяна Гурова.

За время работы Центра реабилитацию прошли 120 участников АТО, из них для 12 человек проведены два курса лечения. Проблемы с которыми попадают сюда пациенты – поражение хребта, грыжи и протрузии хребта, контузии различной степени сложности, осколочные ранения, заболевания бронхолегочной системы и другие.