В Запорожской области нашли двух пропавших интернатовцев

В Запорожской области полицейские разыскали двух несовершеннолетних мальчиков. Как передает пресс-служба полиции региона, около суток понадобилось сотрудникам ювенальной превенции Мелитополя, чтобы разыскать двух воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей, пропавших без вести.
19 сентября 11-летний и 12-летний парни сбежали с территории бщеобразовательной школы, куда ходили на учебу.
На следующий день школьников нашли работники полиции ювенальной превенции в центре Мелитополя. Дети гуляли по улицам города. Жертвами преступления не стали.
Маленьких путешественников правоохранители вернули к воспитательного учреждения Мелитополя.
Всего с начала года работники Главного управления Национальной полиции в Запорожской области разыскали 442 несовершеннолетних ребёнка.