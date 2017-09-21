В запорожском аэропорту задержали вооруженного пассажира (ФОТО)

В международном аэропорту «Запорожье» во время таможенного оформления пассажиров рейса Тиват – Запорожье у мужчины обнаружили два кастета. Об этом сообщает Запорожская таможня ГФС.

Нарушитель самостоятельно выбрал для прохождения контроля «зеленый коридор», где процедура совершается в упрощенном порядке. В ходе проверки в его багаже, кроме личных вещей, нашли два кастета, которые являются холодным оружием.

Таким образом, он нарушил порядок прохождения таможенного контроля. Все предметы изъяты до судебного рассмотрения.