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В запорожском аэропорту задержали вооруженного пассажира (ФОТО)

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user444
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В международном аэропорту «Запорожье» во время таможенного оформления пассажиров рейса Тиват – Запорожье у мужчины обнаружили два кастета. Об этом сообщает Запорожская таможня ГФС.

Нарушитель самостоятельно выбрал для прохождения контроля «зеленый коридор», где процедура совершается в упрощенном порядке. В ходе проверки в его багаже, кроме личных вещей, нашли два кастета, которые являются холодным оружием.

Таким образом, он нарушил порядок прохождения таможенного контроля. Все предметы изъяты до судебного рассмотрения.

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