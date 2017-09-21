В Запорожскую область будет ходить дополнительный поезд из Львова и Киева

В период с 13 по 17 октября по самым популярным маршрутам Украины назначат дополнительные поезда. Связано это со сразу несколькими важными для страны праздниками, сообщает Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА.

В субботу 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы. Продлят маршруты между Киевом и Днепром, Хмельницким, Львовом и Бердянском, а также с Одессы до Львова.

Пассажирский поезд №227/228 Киев – Бердянск отправляется из Бердянска 13 и 15 октября, из Киева – 14 октября.