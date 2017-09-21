В Запорожье задержаны члены банды «Арташа», обстрелявших из автомата «Анисима»

Во время пресс-конференции в Запорожье генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что полиция задержала четырех членов преступной группировки «Арташа», которые покушались на жизнь экс-«смотрящего» в Запорожье Евгения Анисимова летом 2013 года.

По словам генпрокурора, уголовное дело в отношении бандитов было незаконно закрыто в прошлом году, но сейчас в отношении задержанных продолжается расследование по ст. 115 УК «Покушение на убийство».

Сам же Евгений Анисимов скрывается от следствия по другим уголовным делам. Двое его подельников уже осуждены.

Напомним, в августе 2013 года джип «Анисима» обстреляли из автоматов возле ресторана «Рыбацкий стан». По счастливой случайности пули не попали в людей.