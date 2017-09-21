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в Запорожье нашли пенсионера «в бегах»

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user444
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В Запорожье нашелся пенсионер, которого родственники разыскивали при помощи полиции. Родственники пенсионера забили тревогу 19 августа около 9:30, после того как 82-летний мужчина ушел в поликлинику им. 8-го Марта по ул. Чумаченко, 21, сообщает Первый запорожский со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Запорожья.

В самой поликлинике родственникам пенсионера сказали, что он к ним не приходил, после чего они обратились в полицию. Патрульные нашли пенсионера вечером этого же дня на ул. Чумаченко. Он рассказал полицейским, что все время находился в больнице. Правоохранители доставили его домой.

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