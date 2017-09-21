В Запорожье пожарные полтора часа тушили сильный пожар в частном доме

Из-за захламления мусором придомовой территории владельцем дома, тушение пожара осложнилось, но бойцы ГСЧС справились с задачей.

Сегодня, 21 сентября, в 10:50 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Культурная Коммунарского района Запорожья.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит дом и прилегающая территория общей площади 400 кв.м. Уже через час спасатели локализовали возгорание, а затем провели разбор и пролив конструкций для предотвращению повторного возгорания.

Причина пожара устанавливается.