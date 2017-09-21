В Запорожье пьяный водитель, разбираясь с полицией, уснул за рулем (ВИДЕО)

Вчера около трех часов ночи, патрульные полицейские на перекрестке улиц Шевченко и Арочная заметили ВАЗ 2105, который передвигался с неосвещенным номерным знаком. Во время общения с водителем инспекторы заметили признаки наркотического опьянения. Время от времени водитель засыпал, а затем снова приходил в себя.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции города, водитель согласился пройти проверку в больнице на состояние наркотического опьянения, на что заключение врача подтвердило подозрение инспекторов. В ходе опроса водитель едва мог ответить на вопрос патрульных.



В отношении 26-летнего водителя патрульные составили административные материалы по ч.1.ст.121 КоАП («Управление транспортом с неисправными световыми приборами»), по ч.1. ст.126 КУоАП («Управление без документов»). Админпротокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП («Управление в состоянии опьянения»).

Нетрезвого мужчину отстранили от управления, автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.