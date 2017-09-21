Жительница Запорожья участвовала с приятелями в ночном грабеже (ФОТО)

Глубокой ночью на остановке общественного транспорта по улице Гагарина в Запорожье на мужчину напали трое неизвестных. Они избили пострадавшего, отобрали деньги и мобильный телефон.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожья, жертва налета рассказал инспекторов, что на него напали двое парней и девушка. Передав экипажам приметы, патрульные быстро обнаружили подозреваемых.

При задержании один из парней пытался выбросить телефон потерпевшего из кармана. Кстати, ранее этот подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности в 16-летнем возрасте за кражу телефона.

Заявитель узнал свой телефон и налетчиков. Подозреваемых доставили в Вознесеновское отделение полиции. За грабеж им грозит по 4 года лишения свободы.