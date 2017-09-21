Жителям Запорожской области погасили 28 миллионов долга по зарплате

В результате совместных действий органов исполнительной власти и фискальной службы региона предприятия в 2017 году погасили задолженность по заработной плате на 28 миллионов гривен.

Как отметила и.о. начальника Главного управления Госфискальной службы в Запорожской области Юлиана Козаченко, из этой суммы в бюджеты уплачено более 10,2 миллиона. В частности, 4,2 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и 6,7 миллиона гривен единого социального взноса.

По словам Козаченко, с целью ликвидации долгов по зарплате и других выплат в регионе регулярно проводятся заседания областной и территориальных комиссий, во время которых рассматриваются сложные вопросы по каждому субъекту хозяйствования.

Только за восемь месяцев текущего года на этих мероприятиях были заслушаны руководители почти 80 предприятий, которые вовремя не рассчитались со своими работниками. В настоящее время 78 из них погасили задолженность, 27 из которых в полном объеме выплатили доходы сотрудникам в сумме 9,4 миллиона, в бюджет поступило 136 000 гривен налога на доходы физических лиц и 65 000 гривен ЕСВ.