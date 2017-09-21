Запорожская секта взяла в заложники людей

Сегодня, 20 сентября, с самого утра сотрудники областной прокуратуры, нацполиции и батальона «Скиф» проводят в городе множественные обыски.

По предварительным данным правоохранителям стало известно, что по четырем адресам злоумышленники силой удерживают людей.

Так обыски прошли в районе бульвара Шевченко и в помещении, расположенном по улице Курчатова.

Как пишет сайт ipnews, правоохранители задержали около 20 человек, которые были участниками одной из запорожских сект. Злоумышленники отбирали у своих прихожан паспорта и насильно удерживали их.

Работали участники секты с незащищенными слоями населения: наркоманами и алкозависимыми.