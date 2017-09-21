Запорожские полисмены штурмовали «нарколечебницу», в которой издевались над алкоголиками и наркоманами (ВИДЕО)

Вчера, 20 сентября, правоохранители разоблачили, так называемый, центр реабилитации нарко- и алкозависимых лиц, в котором многих людей удерживали против их воли. Кроме того, к ним применялись меры физического и психологического воздействия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области, центр не является медицинским учреждением, не имеет соответствующих документов и медицинских работников. На самом деле лечением «пациентов» никто не занимался. Их незаконно лишали свободы и удерживали с применением психологического и физического насилия. Располагалась эта организация по пяти адресам по улице Курчатого, Мурманской, Донецкой, Нижней и в селе Владимирское Запорожского района. В помещениях удерживали около 100 человек разного возраста, пола и из разных городов Украины.

По всем пяти адресам «филиалов центра» полицейские провели обыски и изъяли вещественные доказательства. В одном из помещений нашли магазин с патронами калибра 5,6 мм до пистолета «Марголина» и две деревянные биты. В большинстве случаев инициаторами «лечения» становились родственники, которые платили за содержание от 2 тыс. 500 грн. до 3 тыс. 500 грн. на месяц.

«Пациенты» проживали в частных домах в небольших комнатах, спали на двухъярусных кроватях. Чтобы не было возможности убежать, забирали телефон и паспорт. За любые проступки к ним применяли физическое и психологическое воздействие. Некоторых даже связывали, держали в подвалах и не кормили по двое суток. Рацион «пациентов» преимущественно состоял из супа, каш и воды.

К совершению уголовного преступления и организации незаконной деятельности причастны мужчины — 1987, 1984, 1980 и 1972 годов рождения. Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства. Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.146 УК «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и ч.2 ст.127 УК «Пытки». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как рассказал один из «пленников», в центре он находился с 29 апреля.

«Приехали четверо и насильно забрали из дома родителей в городе Черкассы, привезли на реабилитацию. Она заключается в вере в Бога, покорности, послушания и молитве. Кормили – сечка, вермишель, суп. Звонить позволяли редко и только под контролем», – рассказал 27-летний мужчина.

«Мой бывший муж договорился о содержании в Центре. За проживание он платит 3500 гривен в месяц. Распорядок дня – уборка, молитва, приготовления пищи, молитва, проповеди. Если ты не хочешь молиться — наказание — целый день мыть туалет, или свяжут скотчем. На улицу выпускают редко. За проступки применяют физическую силу. Запрещают позвонить домой», — рассказала «пациентка» Центра — жительница Запорожья.