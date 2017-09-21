Запорожских чиновников накажут за наплевательское отношение к морскому побережью

Кирилловский поселковый совет проигнорировал нормы природоохранного законодательства.

На заместителя главы Кирилловского сельсовета составили протокол об админнарушении. В ходе проверки выяснилось, что местные чиновники не установили нужное количество информационных знаков на территории заповедников «Молочный лиман» и «Коса Федотова», пишет Заноза.

13 сентября Акимовский райсуд Запорожской области оштрафовал чиновника на 143 гривны. Еще 320 гривен он заплатит судебного сбора- сообщается в реестре судебных решений.