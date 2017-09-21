Запорожцы заявят о своих правах на слете равных

30 сентября в Запорожье пройдет Фестиваль равенства. Мероприятие в городе проходит во второй раз. Несмотря на угрозы со стороны радикально настроенных групп и отсутствие поддержки властей, в прошлом году акция собрала не менее 200 участников.

Как рассказали организаторы, всё это для того, чтобы создать площадку для всех людей, независимо от их сексуальной ориентации, национальной или гендерной идентичности.

— Это станет существенным шагом на пути к качественному общественному преобразованию и освобождения Запорожья от его собственных ярлыков «колыбели казачества» и «города металлургов», — сообщается на Фейсбуке в группе «Фестиваль равенства». Пространство для перезагрузки и создания современных смыслов, приближение к новому более открытому миру, в который рано или поздно трансформируется и запорожское общество.

Как сообщают организаторы акции, темой фестиваля станет «язык приближения». Можно будет подумать о преодолении расстояния, услышать и рассмотреть других. На мероприятии не нужно будет пытаться измениться, скрыться или спрятаться. Все люди будут равны.

Все желающие могут посетить мероприятие свободно в арт-центре Loft Млин, с 16:00 до 23:00-х.