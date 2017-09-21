Количество смертей в Запорожской области в два раза превышает рождаемость

На 1 августа 2017 года в Запорожской области проживало 1 728 731 человек. В течение января-июля этого года население уменьшилось на 10 757 человек, сообщает ГУ Статистики в Запорожской области.

Сравнительно с этим же периодом 2016 года, природное сокращение населения увеличилось на 767 человек. При этом, количество умерших превышает количество живорожденных: на 100 умерших – 49 рожденных.

Причинами смерти становятся чаще всего болезни системы кровообращения, после них – новообразования и внешние причины смерти.