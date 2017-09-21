Коммерсант из Запорожья обложил горожан двойной оплатой

Гендиректора «Запорожсвязьсервиса» Юрия Комиссарова подозревают в хищении в особо крупных размерах.

Как сообщил во время пресс-конференции генпрокурор Юрий Луценко, директору «Запорожсвязьсервиса», занимающегося приемом платежей населения за коммунальные услуги, вручено подозрение о совершении преступления по ч.5 статьи 191 УК «Присвоение чужого имущества в особо крупных размерах».

По словам генпрокурора, Юрия Коммисарова подозревают в том, что он организовал и в течение нескольких лет использовал схему по которой запорожцы платили двойную комиссию за платежи по услугам ЖКХ. Ущерб составил около полутора миллионов долларов или около 8 миллионов гривен.

Как заявил генпрокурор, он лично передал материалы прокурору области Валерию Романову в запечатанном конверте (чтобы избежать утечки информации) для расследования по возможному присвоению денег коммерсантом Комиссаровым, которое подтвердилось.

«Сейчас у Юрия Комиссаров есть два пути: говорить о заказе или сотрудничать со следствием. Думаю он не является конечным лидером группировки, которая обворовывала горожан с 2010 до 2015 года», — заявил Юрий Луценко.

Кстати, сегодня, 21 сентября, в 15.00 в Орджоникидзевском суде будет рассматриваться мера пресечения Юрию Комиссарову. Прокуратура будет просить содержание под стражей, но санкция статьи предусматривает возможность и денежного залога. Кроме того, несколько депутатов запорожских городского и областного советов заявили о намерении поручиться за Юрия Комиссарова.